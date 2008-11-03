Ryanair trotz sinkender Gewinne optimistisch

Der Gewinn des LCC Ryanair ist um 47 Prozent gefallen, dennoch glaubt die Fluggesellschaft daran, dass mit dem tiefen Ölpreis bei USD 80 pro Barrel wieder Einnahmen in die Kasse fliessen werden.

Der Gewinn des LCC Ryanair ist um 47 Prozent gefallen, dennoch glaubt die Fluggesellschaft daran, dass mit dem tiefen Ölpreis von USD 80 pro Barrel wieder Einnahmen in die Kasse fliessen werden.

In den sechse Monaten bis Ende September verzeichnete Ryanair EUR 214,6 Millionen (USD 277 Millionen) Reingewinn, verglichen dazu die EUR 407,6 Millionen im letzten Jahr.

„Wir haben einen grossen Vorteil gegenüber vielen unserer Konkurrenten, die den Treibstoff für das gesamte nächste Jahr auf einen viel höheren Niveau abgesichert haben, als er zurzeit liegt,“ sagte CEO Michael O’Leary. Ryanair plane deshalb, Flugzeuge der strauchelnden Fluggesellschaften aufzukaufen und Flüge in die USA für GBP 8 Pfund (USD 13) anzubieten.