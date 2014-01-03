Ryanair transportierte 81 Millionen Passagiere

Im Vergleich zum Vorjahresdezember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut vier Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 5,020 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 81 Prozent konstant. Im letzten Jahr folgen mit Ryanair insgesamt 81,395 Millionen Passagiere, dies waren zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum ersten Mal in der Geschichte von Ryanair konnte die Airline die Rekordmarke von 80 Millionen Passagieren knacken.