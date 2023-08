Ryanair stoppt Wachstum in GB

Ryanair will ihr Wachstum in Grossbritannien ab sofort einfrieren, nachdem sie seit Jahresbeginn einen starken Rückgang der Passagiere auf ihren neun Flughäfen vermelden musste.

Ryanair zählte 4,5 Millionen Passagiere weniger als in derselben Periode des Vorjahres. Die Airline macht sowohl die Flughafenbetreiber als auch die Touristentaxe von £10 für die abnehmenden Kundenzahlen verantwortlich. Ryanair will sich deshalb auf den Europäischen Markt konzentrieren, bis die britische Regierung die Steuer wieder abschafft. Gestern hatte O Leary mitgeteilt, dass die Airline das Check-In Gepäck durch mehr Handgepäck ersetzen will und damit jährlich bis zu 20 Millionen Euro einsparen kann. Dies müsste jedoch erst mit Flughäfen und dem Verkehrsministerium ausgehandelt werden.

