Ryanair startet das Weihnachtsgeschäft

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Europas grösste Low-Cost-Airline, startet seinen Weihnachts-Countdown. Für die Weihnachtsferien werden über 3.500 zusätzliche Flüge für das gesamte europäische Netzwerk bereitgestellt.

Passagiere können ab sofort weitere 660.000 Sitzplätzen für die Weihnachtszeit vom 18. Dezember 2015 bis zum 7. Januar 2016 über www.Ryanair.com buchen. Kunden von Ryanair können dabei aus über 190 Zielen in ganz Europa wählen. Dabei haben sie die Möglichkeit, die Vorzüge von Sitzplatzreservierungen, einem kostenlosen zweiten Handgepäck, reduzierten Gebühren sowie der neuen Website und App mit mobiler Bordkarte zu genießen. Dank den Programmen Family Extra und Business Plus ist Ryanair die ideale Wahl für Familien, Geschäftsreisende und Urlauber – egal zu welcher Zeit des Jahres.

Robin Kiely, Head of Communications von Ryanair:

„In nur sechs Monaten ist bereits Weihnachten! Vergangene Weihnachten hat Ryanair über 3,5 Millionen Passagiere transportiert. Wir sind uns sicher, dass dieses Jahr noch mehr Kunden mit den günstigsten Preisen nach Hause fliegen werden. Deshalb haben wir für die Weihnachtszeit 3.500 zusätzliche Flüge bereitgestellt. Das sind 660.000 weiter Sitzplätze für Streckenverbindungen in ganz Europa, die ab sofort auf www.Ryanair.com erhältlich sind.

Europäische Kunden wählen Ryanair bereits jetzt aufgrund der günstigen Preise, des marktführenden Kundenservice und der großartigen Streckenauswahl. Kunden können ihre Flüge zu Weihnachten jetzt noch früher über die verbesserte Website und App buchen, ein zweites kostenloses Handgepäck mitnehmen und die Vorteile von Sitzplatzreservierungen genießen. Weiter können sie vom Family Extra und Business Plus Programm Gebrauch machen sowie ihre elektronischen Geräte während des gesamten Fluges benutzen. Ryanair wird auch in Zukunft mehr bieten als nur die günstigsten Preise.“

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