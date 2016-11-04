Ryanair startet ab neuer Basis Nürnberg

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat am 2. November 2016 eine neue Basis am Flughafen Nürnberg eröffnet.

Eine Maschine wird am Airport zukünftig stationiert sein. 5 neuen Strecken nach Budapest (täglich), Mailand-Bergamo (täglich), Malta (2 x wöchentlich), Manchester (täglich) und Rom-Ciampino (täglich), sowie einer zusätzlichen Verbindungen nach London-Stansted gibt es jetzt im Winterflugplan ab Nürnberg.

Mit dem Sommerflugplan 2017 wird Ryanair ein zweites Flugzeug am Flughafen Nürnberg stationieren, vier zusätzliche Verbindungen nach Bari, Madrid, Palermo und Porto anbieten und somit 800.000 Kunden pro Jahr von und nach Nürnberg befördern und 600* indirekte Arbeitsplätze am Flughafen Nürnberg, der 7. deutschen Basis von Ryanair, sichern.

Tim Howe Schröder, Head of Corporate Sales & Senior Marketing Manager Deutschland von Ryanair, sagte dazu in Nürnberg:

„Ryanair freut sich, seine neue Basis am Flughafen Nürnberg, mit einer Investition von $200 Millionen für ein stationiertes Flugzeug im Winter 2016 und einem zweiten Flugzeug mit Beginn des Sommerflugplans 2017 zu eröffnen“.

Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg, sagte: „Das verstärkte Engagement von Ryanair ist für uns am Flughafen ein weiterer Schritt zur Steigerung der Attraktivität des ab Nürnberg angebotenen Streckennetzes. Wir sind zuversichtlich, dass sowohl die jetzt zum Winterflugplan neuen Ziele Mailand-Bergamo, Rom-Ciampino, Budapest, Malta und Manchester, als auch die weiteren Ende März beginnenden Strecken nach Madrid, Bari, Palermo und Porto gut angenommen werden. Mit Ryanair starten und landen damit jährlich bis zu 800.000 zusätzliche Passagiere am Albrecht Dürer Airport. Dadurch werden wir im Jahr 2017 in Nürnberg voraussichtlich wieder mehr als 4 Millionen Fluggäste zählen.“

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