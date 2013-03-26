Ryanair setzt auf CFM56-7B Triebwerk

Ryanair hat bei dem Triebwerkhersteller CFM International eine Kaufabsichtserklärung über 350 CFM56-7BE platziert.

Die Triebwerke kosten nach den aktuellen Listenpreisen 3,7 Milliarden US Dollar. Dieser Auftrag unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen Ryanair und CFM. Ryanair entschied sich im Jahre 1998 ihre neu beschafften Boeing 737 mit Triebwerken von CFM International auszurüsten und betreibt momentan mehr als 300 Boeing 737 mit dem CFM56-7B Antrieb. Das CFM56-7BE ist ein leicht verbessertes CFM56-7B, es verfügt über einen um 2 Prozent verringerten Treibhausgasausstoss, die Wartungskosten liegen bis zu vier Prozent tiefer als beim Vorgängertriebwerk.