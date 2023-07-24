Ryanair schreibt hohen Gewinn

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen hohen Gewinn einfliegen, unter dem Strich resultierten 663 Millionen Euro.

Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils von anfangs April auf Ende März. Der Low-Cost-Carrier (LCC) aus Irland hat die Corona Krise weit hinter sich gelassen und wieder auf den gewohnten Wachstumskurs zurückgefunden. Ryanair konnte den Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 40 Prozent auf 3,65 Milliarden Euros steigern. Der Gewinn konnte von 170 Millionen Euro auf 663 Millionen Euro gesteigert werden. Mit Ryanair flogen im ersten Quartal insgesamt 50,4 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von elf Prozent.