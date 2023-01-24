Ryanair rüstet Boeing 737-800 nach

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair stattet ihre Boeing 737-800 mit Split Scimitar Winglets aus und wird damit umweltfreundlicher.

Im Rahmen eines 175-Millionen-Dollar-Vertrags mit Aviation Partners Boeing (APB) hat Ryanair am 23. Januar 2023 die ersten von über 400 Flugzeugen der nächsten Generation der Boeing 737-800 mit Split Scimitar Winglets ausgestattet. Diese Modifikation wird die Treibstoffeffizienz der Flugzeuge um bis zu 1,5 Prozent verbessern und den jährlichen Treibstoffverbrauch von Ryanair um 65 Millionen Liter und die CO2-Emissionen um 165.000 Tonnen senken.

Ryanair Boeing 737-800 mit Split Scimitar Winglets (Foto: Ryanair)

Da Ryanair bis zum Geschäftsjahr 2026 auf 225 Millionen Fluggäste anwachsen will, wird diese Initiative das Ziel der Fluggesellschaft unterstützen, bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen.