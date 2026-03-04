Ryanair präsentiert starke Februarzahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar konnte Ryanair erneut zulegen, im Februar 2026 nutzten sechs Prozent mehr Fluggäste den grössten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Februar 2026 konnte Ryanair 13,3 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresfebruar frequentierten noch 12,6 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Februar bei 75.000 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Februar ebenfalls bei hohen 92 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 207,6 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren vier Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.