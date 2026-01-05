Ryanair präsentiert starke Dezemberzahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresdezember konnte Ryanair erneut stark zulegen, im Dezember 2025 nutzten sieben Prozent mehr Fluggäste den grössten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Dezember 2025 konnte Ryanair 14,5 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresdezember frequentierten noch 13,6 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Dezember bei 82.000 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Dezember ebenfalls bei hohen 92 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 206,5 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.