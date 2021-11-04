Ryanair präsentiert soliden Oktober

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Oktober 2021 insgesamt 11,3 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren 7,2 Millionen mehr als im Vorjahresoktober.

Im Vorjahresoktober flogen mit Ryanair Corona bedingt nur 4,1 Millionen Passagiere, mit 11,3 Millionen Passagieren im Oktober 2021 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) nur noch leicht unter den Oktoberzahlen vor der Corona Krise. Im Oktober 2019 vor COVID-19 konnte die Ryanair Group 13,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Dank den gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei Ryanair seit Mai 2021 eine deutliche Erholung ab. Die Flugzeuge waren im Oktober bei 71.500 Flügen zu 84 Prozent ausgelastet.