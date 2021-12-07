Ryanair präsentiert soliden November

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im November 2021 insgesamt 10,2 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren gut fünfmal mehr als im Corona November 2020.

Im Vorjahresnovember flogen mit Ryanair Corona bedingt nur 2,0 Millionen Passagiere, mit 10,2 Millionen Passagieren im November 2021 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) nur noch leicht unter den Novemberzahlen vor der Corona Krise. Im November 2019 vor COVID-19 konnte die Ryanair Group 11,0 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren noch rund 800 Tausend mehr als im diesjährigen November.

Dank den gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei Ryanair seit Mai 2021 eine deutliche Erholung ab. Die Flugzeuge waren im November bei 62.300 Flügen zu 86 Prozent ausgelastet.