Ryanair präsentiert soliden Juli

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Juli 2023 insgesamt 18,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Vor der Corona Krise im Juli 2019 konnte Ryanair 14,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 18,7 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder 26 Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen hat die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Irland wieder auf den altgewohnten Wachstumskurs gewechselt.

Die Flugzeuge waren im Juli 2023 bei 102.000 Flügen zu 96 Prozent ausgelastet, im Vorjahresjuli lag die Auslastung ebenfalls bei 96 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat Juli mehr als 800 Flüge streichen, weil mehrere Gewerkschaften in Italien streikten.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 175,3 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.