Ryanair präsentiert solide Passagierzahlen
06.02.2023 PS
Ryanair konnte im Januar 2023 insgesamt 11,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 69 Prozent mehr al im Vorjahresjanuar.
Im Vorjahresjanuar flogen mit Ryanair wegen Corona noch 7 Millionen Passagiere, mit 11,8 Millionen Passagieren im Januar 2023 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder weit über den Rekordwerten vor der Corona Krise im Januar 2020 angelangt. Im Januar 2020 konnte Ryanair 10,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die Flugzeuge waren im Januar 2023 bei 68.200 Flügen zu 91 Prozent ausgelastet.
Ryanair konnte im Jahr 2022 mehr als 160 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren acht Millionen mehr als vor der Corona Krise im Jahr 2019.