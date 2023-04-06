Ryanair präsentiert solide Märzzahlen
Ryanair konnte im März 2023 insgesamt 12,6 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 12 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Im Vorjahresmärz flogen mit Ryanair wegen Corona noch 11,2 Millionen Passagiere, mit 12,6 Millionen Passagieren im März 2023 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder auf den Rekordwerten vor der Corona Krise im März 2019 angelangt. Im März 2019 konnte Ryanair 10,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die Flugzeuge waren im März 2023 bei 71.350 Flügen zu 93 Prozent ausgelastet, im Vorjahresmärz lag die Auslastung bei 87 Prozent.
Das Jahr 2022 bei Ryanair
Ryanair konnte im Jahr 2022 mehr als 160 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren acht Millionen mehr als vor der Corona Krise im Jahr 2019.