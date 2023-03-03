Ryanair präsentiert solide Februarzahlen
Ryanair konnte im Februar 2023 insgesamt 10,6 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 22 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar
Im Vorjahresfebruar flogen mit Ryanair wegen Corona noch 8,7 Millionen Passagiere, mit 10,6 Millionen Passagieren im Februar 2023 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder auf den Rekordwerten vor der Corona Krise im Februar 2020 angelangt. Im Februar 2020 konnte Ryanair 10,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die Flugzeuge waren im Februar 2023 bei 60.400 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet, im Vorjahresfebruar lag die Auslastung bei 86 Prozent.
Das Jahr 2022 bei Ryanair
Ryanair konnte im Jahr 2022 mehr als 160 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren acht Millionen mehr als vor der Corona Krise im Jahr 2019.