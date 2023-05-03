Ryanair präsentiert solide Aprilzahlen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im April 2023 insgesamt 16,0 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 13 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Vor der Corona Krise im April 2019 konnte Ryanair 13,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit sechzehn Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder gut achtzehn Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen hat die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Irland wieder auf Wachstum umgestellt.

Die Flugzeuge waren im April 2023 bei 89.650 Flügen zu 94 Prozent ausgelastet, im Vorjahresapril lag die Auslastung bei 91 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat April 650 Flüge streichen, weil die Flugsicherung in Frankreich streikte, betroffen von den Streiks waren rund 118.000 Fluggäste.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 170,3 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.