Ryanair präsentiert neue Tarife

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair präsentierte gestern seinen neuen Leisure Plus-Tarif.

Der neue Flug-Tarif bietet Kunden ein günstiges Paket an Reise-Extras ab nur 51,99 Euro, welches Priority Boarding, eine Sitzplatzreservierung und 20 Kilogramm Freigepäck beinhaltet. Ryanair stellte außerdem einen verbesserten Business Plus-Service mit noch flexibleren Buchungsoptionen vor. Flugänderungen können damit zwei Tage vor und nach dem geplanten Abflugtermin sowie am Reisetag vorgenommen werden.

Ab gestern haben Ryanair-Kunden die Wahl zwischen drei verschiedenen Tarifen:

Ryanair Regular:

Die garantiert günstigsten Preise

Ein kostenloses 10kg-Handgepäck & ein zweites kleines Handgepäck

Kostenloser, zugewiesener Sitzplatz

Leisure Plus (zusätzliche Leistungen):

Priority Boarding

Sitzplatzreservierung

20kg Freigepäck

Business Plus (zusätzliche Leistungen):

Fast-Track-Service an der Sicherheitskontrolle

Priority Boarding

Premium-Sitzplätze

+2/-2 Tage Flexibilität bei Flugänderungen (auch am Reisetag)

Eigener Business Plus-Schalter

Kostenloser Check-in am Flughafen

Diese erweiterten Serviceleistungen sind die jüngsten Verbesserungen im Rahmen des dritten Jahres des „Always Getting Better“-Programms von Ryanair. Dieses beinhaltet neue digitale Features, ein neues Interior Design an Bord, weitere neue Verbindungen und noch günstigere Preise.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer von Ryanair:

„Ryanair freut sich, den Leisure Plus-Tarif zu präsentieren. Dieser bietet Privatreisenden, Ferienreisenden und Städtereisenden ein maßgeschneidertes Paket an rabattierten Reise-Extras wie Priority Boarding, 20 Kilogramm Freigepäck und eine Sitzplatzreservierung – mit Preisen ab 51,99 Euro. Nach einem umfangreichen Kunden-Feedback wurde der Leisure Plus-Tarif speziell für Freizeitreisende entwickelt. Er ermöglicht es Familien und Freunden, als erste einzusteigen, zusammen zu sitzen und alles, was sie benötigen mitzunehmen, während sie sich weiterhin über Ryanairs günstige Preise, pünktliche Flüge und zwei kostenlose Handgepäcksstücke sowie stetige Verbesserungen im Kundenservice im Rahmen des „Always Getting Better“-Programms freuen können.

Wir haben auch unser beliebtes Business Plus-Angebot verbessert, indem wir die Flexibilität bei Flugänderungen ausgeweitet haben. Diese können nun zwei Tage vor und nach dem geplanten Abflugtermin sowie am Reisetag selbst vorgenommen werden, um einen noch besseren Service für Unternehmen jeder Größe zu gewährleisten. Über 25 Prozent der Ryanair-Kunden reisen geschäftlich. Sie sparen Zeit und Geld, während sie unsere branchenführende Pünktlichkeit sowie das größte Streckennetz in Europa genießen. Noch mehr Business-Routen verbinden Europas Metropolen durch zusätzliche Flüge und verbesserte Flugpläne und doppelt so viele Flughäfen bieten nun den Fast-Track-Service an.“

Ryanair