Ryanair präsentiert hohen Gewinn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Europas größter Low Cost Carrier erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Reingewinn von 1,316 Milliarden Euro (Vorjahr 1,242 Milliarden Euro), das entspricht einem Plus von sechs Prozent.

Ryanair konnte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um zwei Prozent auf 6,648 Milliarden Euro (Vorjahr 6,536 Milliarden Euro) steigern, die Kosten stiegen dabei um ein Prozent auf 5,114 Milliarden Euro (Vorjahr 5,076 Milliarden Euro). Der Betriebsgewinn erreichte 1,534 Milliarden Euro (Vorjahr 1,460 Milliarden Euro), das entspricht einer Verbesserung von fünf Prozent. Ryanair schließt das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März ab.

Mit der Airline flogen im gemeldeten Geschäftsjahr insgesamt 120 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent. Der durchschnittliche Ertrag pro geflogenem Passagier lag bei 55,4 Euro, dieser konnte laut Ryanair um 13 Prozent gesenkt werden.