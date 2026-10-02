Ryanair präsentiert Septemberzahlen

Boeing 737-800 Ryanair (Foto: Boeing)

Im Vergleich zum Vorjahresseptember konnte Ryanair erneut zulegen, im September 2026 nutzten vier Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im September konnte Ryanair 20,1 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember frequentierten noch 19,4 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im September bei mehr als 111.700 Flügen zu 94 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im September ebenfalls bei hohen 94 Prozent.

Im Monat September mussten mehr als 1.000 Flüge abgesagt werden. Grund dafür waren ein Systemausfall bei der Flugsicherung in Grossbritannien, Flugsicherungsstreiks in Belgien und der Ätna Vulkanausbruch in Sizilien.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 215,1 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im Vorjahr.