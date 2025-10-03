Ryanair präsentiert Septemberzahlen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Im Vergleich zum Vorjahresseptember konnte Ryanair leicht zulegen, im September 2025 flogen zwei Prozent mehr Fluggäste mit dem grössten Low-Cost-Carrier (LCC) Europas.

Im September 2025 konnte Ryanair 19,4 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember frequentierten noch 19,1 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im September zu 94 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die Auslastung ebenfalls bei 94 Prozent. Im September absolvierte Ryanair 107.000 Flüge.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 203,9 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flugzeuge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.