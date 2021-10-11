Ryanair präsentiert Septemberzahlen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im September 2021 insgesamt 10,6 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren 5,4 Millionen mehr als im Vorjahresseptember.

Im Vorjahresseptember flogen mit Ryanair 5,2 Millionen Passagiere, mit 10,6 Millionen Passagieren im September 2021 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) immer noch weit von den Zahlen vor Corona entfernt. Im September 2019 vor der COVID-19 Gesundheitskrise konnte die Ryanair Group noch 14,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Wenn die Corona Krise nicht wäre und man von einem für Ryanair gewohnten Wachstum von sechs bis acht Prozent ausgehen würde, dann hätten mit Ryanair im Monat September 2021 rund 17 Millionen Passagiere fliegen sollen.

Dank den leicht gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei Ryanair seit Mai eine deutliche Erholung ab. Die Flugzeuge waren im September bei 69.500 Flügen zu 81 Prozent ausgelastet.