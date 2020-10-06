Ryanair präsentiert Septemberzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im September 2020 insgesamt 5,1 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen, das waren 64 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Im Vorjahr flogen mit Ryanair im September noch 14,1 Millionen Passagiere, krisenbedingt waren es in diesem September nur 5,1 Millionen anstatt der geplanten 15 Millionen Passagiere. Die Passagierzahlen sind auch im September noch meilenweit entfernt von der Normalität. Die Flugzeuge waren im September 2020 zu 71 Prozent ausgelastet, im Vorjahresseptember lag die Auslastung bei 95 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Ryanair Group 79,9 Millionen Fluggäste (Vorjahr 150,3 Millionen) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 47 Prozent.