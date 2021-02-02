Ryanair präsentiert Passagierzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im Januar 2021 lediglich 1,3 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 88 Prozent.

Im Vorjahr flogen mit Ryanair im Januar noch 10,8 Millionen Passagiere, krisenbedingt waren es in diesem Januar nur noch 1,3 Millionen anstatt der geplanten 11 bis 12 Millionen Passagiere. Wegen der Reiseeinschränkungen in Europa sind die Passagierzahlen bei dem weltweit zweitgrößten Low-Cost-Carrier (LCC) im Januar weiterhin meilenweit entfernt von der Normalität. Die Flugzeuge waren im Januar 2021 zu 69 Prozent ausgelastet, im Vorjahresjanuar lag die Auslastung bei 92 Prozent. Der wachstumsverwöhnte Low-Cost-Carrier aus Irland bot etwa noch 20 Prozent der Flüge vom Vorjahresjanuar an.

Im Corona Jahr 2020 konnte Ryanair insgesamt 42,6 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Rekordjahr 2019 waren es 152,9 Millionen Passagiere. Ryanair war also mit einem Einbruch von 72 Prozent konfrontiert. Die Irländer planten im Jahr 2020 erneut mit einem neuen Rekord und rechneten mit rund 160 Millionen Passagieren.