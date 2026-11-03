Ryanair präsentiert Oktoberzahlen

Boeing 737-800 Ryanair (Foto: Boeing)

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Ryanair erneut zulegen, im Oktober 2026 nutzten ein Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Oktober konnte Ryanair 19,4 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober frequentierten noch 19,2 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Oktober bei mehr als 109.100 Flügen zu 93 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Oktober ebenfalls bei hohen 93 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 215,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im Vorjahr.