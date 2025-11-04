Ryanair präsentiert Oktoberzahlen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Ryanair erneut zulegen, im Oktober 2025 flogen fünf Prozent mehr Fluggäste mit dem grössten Low-Cost-Carrier (LCC) Europas.

Im Oktober 2025 konnte Ryanair 19,2 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober frequentierten noch 18,3 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Oktober zu 93 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die Auslastung ebenfalls bei 93 Prozent. Im Oktober absolvierte Ryanair 107.000 Flüge.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 204,8 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flugzeuge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.