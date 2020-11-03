Ryanair präsentiert Oktoberzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im Oktober 2020 insgesamt 4,1 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren 70 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Im Vorjahr flogen mit Ryanair im Oktober noch 13,8 Millionen Passagiere, krisenbedingt waren es in diesem September nur noch 4,1 Millionen anstatt der geplanten 14 Millionen Passagiere. Die Passagierzahlen sind somit auch im Oktober noch meilenweit entfernt von der Normalität. Die Flugzeuge waren im Oktober 2020 zu 73 Prozent ausgelastet, im Vorjahresoktober lag die Auslastung bei 96 Prozent. Der wachstumsverwöhnte Low-Cost-Carrier aus Irland bot etwa noch 40 Prozent der Flüge vom Vorjahresoktober an.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Ryanair Group 70,3 Millionen Fluggäste (Vorjahr 151,0 Millionen) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 53 Prozent.