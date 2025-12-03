Ryanair präsentiert Novemberzahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresnovember konnte Ryanair erneut zulegen, im November 2025 flogen sechs Prozent mehr Fluggäste mit dem grössten Low-Cost-Carrier (LCC) Europas.

Im November 2025 konnte Ryanair 13,8 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember frequentierten noch 13,0 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im November zu 92 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die Auslastung ebenfalls bei 92 Prozent. Im November absolvierte Ryanair 78.000 Flüge.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 205,7 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flugzeuge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.