Ryanair präsentiert Novemberzahlen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im November 2023 insgesamt 11,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren vier Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Vor der Corona Krise im November 2019 konnte Ryanair 11,0 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 11,7 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) sechs Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen ist die Fluggesellschaft mit Hauptsitz Dublin wieder auf den altgewohnten Wachstumskurs zurückgekehrt.

Die Flugzeuge waren im November 2023 bei 66.400 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet, im Vorjahresnovember lag die Auslastung ebenfalls bei 92 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat November mehr als 960 Flüge streichen, Hauptgrund für die Flugannullierungen war der Krieg in Gaza.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 180,8 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet, was einer Verbesserung von drei Prozentpunkten entspricht.