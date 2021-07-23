Ryanair präsentiert Junizahlen
Ryanair konnte im Juni 2021 insgesamt 5,3 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren rund 3,5 Millionen mehr als im Vormonat Mai.
Im Vorjahresjuni flogen mit Ryanair gerade einmal 0,4 Millionen Passagiere, mit 5,3 Millionen Passagieren im Juni 2021 ist die größte Low-Cost-Airline in Europa immer noch meilenweit von den Zahlen vor Corona entfernt. Im Juni 2019 vor der COVID-19 Gesundheitskrise konnte die Ryanair Group noch 14,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Wenn die Corona Krise nicht wäre und man von einem für Ryanair gewohnten Wachstum von sechs bis acht Prozent ausgehen würde, dann hätten mit Ryanair im Monat Juni 2021 rund 17 Millionen Passagiere fliegen sollen.
Dank den leicht gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei dem weltweit zweitgrößten Low-Cost-Carrier (LCC) im Mai und Juni eine leichte Erholung ab. Die Flugzeuge waren im Juni bei 38.000 Flügen zu 72 Prozent ausgelastet.