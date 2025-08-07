Ryanair präsentiert Julizahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjuli konnte Ryanair leicht zulegen, im Juli 2025 flogen drei Prozent mehr Fluggäste mit dem grössten Low-Cost-Carrier (LCC) Europas.

Im vergangenen Juli 2025 konnte Ryanair 20,7 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli frequentierten noch 20,2 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Juli zu 96 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die Auslastung ebenfalls bei 96 Prozent. Im Juli absolvierte Ryanair 113.000 Flüge. 680 Flüge mussten wegen Fluglotsenstreiks in Frankreich annulliert werden.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 203,1 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren sieben Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flugzeuge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.