Ryanair präsentiert Januarzahlen

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar konnte Ryanair erneut zulegen, im Januar 2026 nutzten zwei Prozent mehr Fluggäste den grössten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Januar 2026 konnte Ryanair 12,7 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Vorjahresjanuar frequentierten noch 12,4 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Januar bei 73.000 Flügen zu 91 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Januar ebenfalls bei hohen 91 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 206,9 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.