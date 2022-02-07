Ryanair präsentiert Januarzahlen
07.02.2022 NCAR
Ryanair konnte im Januar 2022 insgesamt 7,0 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren gut fünfmal mehr als im Vorjahresjanuar.
Im Vorjahresjanuar flogen mit Ryanair Corona bedingt nur 1,3 Millionen Passagiere, mit 7,0 Millionen Passagieren im Januar 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) immer noch weit weg von den Zahlen vor der Corona Krise. Im Januar 2020 konnte Ryanair noch 10,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die Flugzeuge waren im Januar 2022 bei 46.400 Flügen zu 79 Prozent ausgelastet.
Im vergangenen Jahr 2021 konnte Ryanair insgesamt 72, 4 Millionen Passagiere befördern, im Rekordjahr 2019 waren es 152,4 Millionen.