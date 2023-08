Ryanair präsentiert Jahresabschluss

Der irische Low Cost Carrier Ryanair hat im vergangenen Geschäftsjahr trotz stark gestiegenen Treibstoffkosten ein solides Resultat erzielt. Mit Ryanair flogen im Geschäftsjahr 2011/12 75,8 Millionen Fluggäste, was einem Anstieg von fünf Prozentpunkten en

Unter dem Strich verdiente Europas grösste Niedrigpreisfluggesellschaft in den zwölf Monaten bis Ende März 2012 503 Millionen Euro, das sind rund fünfundzwanzig Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 4,325 Milliarden Euro. Die Zahl der Fluggäste soll im neuen Geschäftsjahr erneut um fünf Prozent auf 79 Millionen anwachsen, sagte O`Leary Heute Montag. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin peilt für das laufende Jahr einen Gewinn von 400 bis 440 Millionen Euro an. Ryanair rechnet mit einem harten nächsten Jahr, da die Eurokrise ihr Schatten auf das Wachstum der Airline werfen wird.