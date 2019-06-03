Ryanair präsentiert Jahresabschluss

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Der irische Low Cost Carrier Ryanair hat im vergangenen Geschäftsjahr trotz stark gestiegenen Treibstoffkosten ein solides Resultat erzielt.

Mit Ryanair flogen im Geschäftsjahr 2018/19 insgesamt 139,1 Millionen Fluggäste, was einem Anstieg von sieben Prozent entspricht. Unter dem Strich verdiente Europas größte Tiefpreisfluggesellschaft im letzten Geschäftsjahr 1,02 Milliarden Euro, das war 29 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 7,56 Milliarden Euro. Ryanair bilanziert jeweils auf Ende März.