Ryanair präsentiert Dezemberzahlen

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Dezember 2021 insgesamt 9,5 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren fünfmal mehr als im Vorjahresdezember.

Im Vorjahresdezember flogen mit Ryanair Corona bedingt nur 1,9 Millionen Passagiere, mit 9,5 Millionen Passagieren im Dezember 2021 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) nur noch zehn Prozent unter den Dezemberzahlen vor der Corona Krise. Im Dezember 2019 vor COVID-19 konnte die Ryanair Group 10,7 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren noch rund 1,2 Millionen mehr als im diesjährigen Dezember. Die Flugzeuge waren im Dezember 2021 bei 62.200 Flügen zu 81 Prozent ausgelastet.

Dank den gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei Ryanair seit Mai 2021 eine deutliche Erholung ab.

Im letzten Jahr konnte Ryanair insgesamt 72, 4 Millionen Passagiere befördern, im Rekordjahr 2019 waren es 152,4 Millionen.

Ryanair vor der Corona Krise im Jahr 2019:

Ryanair meldet erneut Rekordzahlen

Im Jahr 2019 konnte die Ryanair Group 152,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das ist nach 140,2 Millionen im Vorjahr ein weiterer Rekordwert.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 10,7 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit hohen 95 Prozent gleich hoch wie im Vorjahresdezember.

Die Tochter Lauda konnte im Dezember insgesamt 0,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 67 Prozent, die Maschinen von Lauda waren durchschnittlich zu 95 Prozent ausgelastet.

Im vergangenen Jahr flogen mit der Ryanair Group insgesamt 152,4 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von weiteren neun Prozent. Übers ganze Jahr 2019 gerechnet, waren die Flugzeuge bei Ryanair durchschnittlich zu hohen 96 Prozent ausgelastet.