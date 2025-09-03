Ryanair präsentiert Augustzahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresaugust konnte Ryanair leicht zulegen, im August 2025 flogen zwei Prozent mehr Fluggäste mit dem grössten Low-Cost-Carrier (LCC) Europas.

Im August 2025 konnte Ryanair 21,0 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust frequentierten noch 20,5 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im August zu 96 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die Auslastung ebenfalls bei 96 Prozent. Im August absolvierte Ryanair 114.000 Flüge, im August 2024 waren es 111.800 Flüge.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 203,6 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren sechs Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flugzeuge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.