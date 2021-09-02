Ryanair präsentiert Augustzahlen

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im August 2021 insgesamt 11,1 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren 4,1 Millionen mehr als im Vorjahresaugust.

Im Vorjahresaugust flogen mit Ryanair sieben Millionen Passagiere, mit 11,1 Millionen Passagieren im August 2021 ist der weltweit zweitgrösste Low-Cost-Carrier (LCC) immer noch weit von den Zahlen vor Corona entfernt. Im August 2019 vor der COVID-19 Gesundheitskrise konnte die Ryanair Group noch 14,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Wenn die Corona Krise nicht wäre und man von einem für Ryanair gewohnten Wachstum von sechs bis acht Prozent ausgehen würde, dann hätten mit Ryanair im Monat August 2021 rund 17 Millionen Passagiere fliegen sollen.

Dank den leicht gelockerten Reiseeinschränkungen in Europa zeichnete sich bei dem weltweit zweitgrößten Low-Cost-Carrier seit Mai eine deutliche Erholung ab. Die Flugzeuge waren im August bei 71.000 Flügen zu 82 Prozent ausgelastet.