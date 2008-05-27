Ryanair muss vielleicht noch mehr Flugzeuge verkaufen

Europas grösster Low-Cost-Carrier Ryanair Holdings muss vielleicht mehr als die zwanzig angekündigten Flugzeuge verkaufen.

Wie alle Fluggesellschaften hat auch Ryanair mit horrenden Treibstoffkosten zu kämpfen, was dazu geführt hatte, dass die Gesellschaft letzten Monat die Einstellung von 20 Flugzeugen angekündigt hat – fast dreimal so viel, wie sie im Jahr zuvor aus dem Verkehr nehmen musste. Eine Woche vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz befürchtet man nun, dass diese Zahl sich noch erheblich erhöhen könnte.