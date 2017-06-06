Ryanair mit starkem Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas elf Prozent mehr Fluggäste zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu haben, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2017 flogen mit dem europäischen Marktführer 11,8 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um einen weiteren Prozentpunkt auf sehr hohe 95 Prozent angestiegen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 122,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.