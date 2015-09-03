Ryanair mit starkem Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas zehn Prozent mehr Fluggäste ein.

Im August 2015 flogen mit Ryanair 10,4 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von zehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um zwei Prozentpunkte auf rekordhohe 95 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 96,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von fünfzehn Prozent. Ryanair ist der grösste Low Cost Carrier in Europa und betreibt eine Flotte bestehend aus rund 305 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen.