Ryanair mit starkem Halbjahresgewinn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair erwirtschaftete in der ersten Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn von 1,168 Milliarden Euro (nach Steuern), das waren sieben Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2015.

Der größte Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von anfangs April bis Ende September um zwei Prozent auf 4,132 Milliarden Euro steigern. Die Kosten stiegen von 2,780 Milliarden Euro nur leicht auf 2,783 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich von 1,260 auf 1,348 Milliarden Euro um sieben Prozent. Den Vorsteuergewinn gibt die Airline aus Irland mit 1,309 Milliarden Euro an, das entspricht einem Plus von sechs Prozent.

Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum 64,8 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von zwölf Prozent. Die Airline mit Hauptsitz in Dublin betreibt rund 350 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.