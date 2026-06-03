Ryanair mit soliden Maizahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmai konnte Ryanair erneut zulegen, im Mai 2026 nutzten sechs Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Mai konnte Ryanair 20,7 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai frequentierten noch 19,6 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Mai bei mehr als 114.000 Flügen zu 95 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Mai ebenfalls bei hohen 95 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 210,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren vier Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.