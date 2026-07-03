Ryanair mit soliden Junizahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjuni konnte Ryanair erneut zulegen, im Juni 2026 nutzten sieben Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Juni konnte Ryanair 21,2 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni frequentierten noch 19,9 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Juni bei mehr als 116.800 Flügen zu 95 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Juni ebenfalls bei hohen 95 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 211,8 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.