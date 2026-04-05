Ryanair mit soliden Februarzahlen

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar konnte Ryanair erneut zulegen, im Februar 2026 nutzten fünf Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Februar 2026 konnte Ryanair 15,8 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar frequentierten noch 15,0 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Februar bei mehr als 88.000 Flügen zu 93 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Februar ebenfalls bei hohen 93 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 208,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren vier Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.