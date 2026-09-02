Ryanair mit soliden Augustzahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresaugust konnte Ryanair erneut zulegen, im August 2026 nutzten sechs Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im August konnte Ryanair 22,2 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust frequentierten noch 21,0 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im August bei mehr als 120.500 Flügen zu 96 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im August ebenfalls bei hohen 96 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 214,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im Vorjahr.