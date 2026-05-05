Ryanair mit soliden Aprilzahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresapril konnte Ryanair erneut zulegen, im April 2026 nutzten fünf Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im April konnte Ryanair 19,3 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril frequentierten noch 18,3 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im April bei mehr als 108.000 Flügen zu 93 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im April ebenfalls bei hohen 93 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 209,3 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren vier Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.