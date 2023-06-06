Ryanair mit solidem Passagierwachstum

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Mai 2023 insgesamt 17,0 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Vor der Corona Krise im Mai 2019 konnte Ryanair 14,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit siebzehn Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder gut zwanzig Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen hat die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Irland wieder auf Wachstum umgestellt.

Die Flugzeuge waren im Mai 2023 bei 94.400 Flügen zu 94 Prozent ausgelastet, im Vorjahresmai lag die Auslastung bei 92 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat Mai 300 Flüge streichen, weil die Flugsicherung streikte, betroffen von den Streiks waren rund 54.000 Fluggäste.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 171,9 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.