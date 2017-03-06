Ryanair mit neuer Winterverbindung ab Köln-Bonn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat am 2. März den Start einer neuen Strecke von Köln-Bonn nach Marrakesch vorgestellt.

Die Strecke wird im Oktober im Rahmen des Winterflugplans 2017/2018 für Köln-Bonn eingeführt, welcher in Kürze verkündet wird. Um den Start der neuen Route ab Köln-Bonn nach Marrakesch zu feiern, hat Ryanair Flüge im europäischen Streckennetz ab 9,99 Euro für Reisen im März und April 2017 freigegeben. Diese günstigen Flüge können bis Montag, den 6. März 2017, um Mitternacht auf der Ryanair.com-Website gebucht werden.

Tim Howe Schröder, Head of Corporate Sales & Senior Marketing Manager von Ryanair:

„Ryanair freut sich, diese neue Strecke von Köln-Bonn nach Marrakesch (2 x wöchentlich) bekannt geben zu können. Die neue Strecke wird im Oktober im Rahmen des Winterflugplans 2017/2018 für Köln-Bonn eingeführt und wird im Laufe dieser Woche auf der Ryanair.com-Website buchbar sein.

Ryanair-Kunden in Deutschland können sich über noch niedrigere Preise freuen, wenn sie frühzeitig für den Sommer- und Winterurlaub buchen. Es hat noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, einen günstigen Flug mit Ryanair von und nach Köln zu buchen.

Um die neue Strecke von Köln-Bonn nach Marrakesch zu feiern, bietet Ryanair Flüge im europäischen Streckennetz ab 9,99 Euro für Reisen im März und April 2017 an.

Die Tickets können bis Montag, den 6. März 2017, um Mitternacht gebucht werden. Da die Flüge zu diesem großartigen Preis sicherlich bald ausverkauft sein werden, sollten Kunden schnell auf der Ryanair.com-Website ihren Flug buchen.“

Ryanair