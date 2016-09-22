Ryanair mit neuer Strecke ab Dortmund

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, wird fester Bestandteil im Sommerflugplan 2017 vom Dortmund Airport sein.

Die irische Airline Ryanair wird ab dem 27. März 2017 zweimal wöchentlich (montags und donnerstags) Flüge vom Dortmunder Flughafen nach Thessaloniki anbieten. Guido Miletic, Leiter Marketing und Sales vom Dortmund Airport, freut sich über die neue Sommerverbindung: „Mit Thessaloniki im Programm haben Reisenden ein weiteres attraktives Sonnenziel vom Dortmunder Flughafen zur Auswahl.“ Ryanair ist am Dortmund Airport der zweitstärkste Kunde.

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